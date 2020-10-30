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Uluslararası Af Örgütü: Ermenistan misket bombası kullandı

Uluslararası Af Örgütü, (Amnesty International) Ermenistan'ın Berde'ye yasaklı misket bombaları attığını doğruladı. İlk kez uluslararası bir kuruluş Ermenistan'ın savaş suçu niteliği taşıyan bu eylemine tepki gösterdi.

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Ermenistan Berde'ye iki gün üst üste füzelerle saldırı düzenledi. O saldırılarda çoçuk ve kadınlar dahil 25 kişi hayatını kaybetti, Onlarca kişi yaralandı.

Cephe hattından uzakta yer alan Berde misket mühimmatlı Smerç tipi füzelerle vuruldu. Oysa misket bombası kullanmak uluslararası hukuka aykırı.

UluslararasI Af Örgütü (Amnesty International) Berde ile ilgili incelemesini tamamladı ve Ermenistan'ın kente yasaklı misket bombaları attığını doğruladı. Örgüt sivillerin yaşadığı bölgeye misket bombası atılmasını vahşi ve umarsız bir eylem olarak tanımladı. Bu silahların kullanımının tüm şartlar altında yasak olduğu vurgulandı.

Bu gelişmeyle birlikte Ermenistan'ın işlediği savaş suçu ilk kez uluslararası bir örgüt tarafından doğrulanmış oldu. Azerbaycan diplomasi alanında bir başarı daha elde etti.

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