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Belçika'da günlük vaka rekoru kırıldı! Hastalar komşu Almanya'ya gönderiliyor

11 milyon nüfuslu Belçika, Avrupa'da nüfusa oranla corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke. Ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 48 vaka kaydedilerek günlük vaka rekoru kırıldı. 132 kişi ise yaşamını yitirdi. Belçika'daki hastaneler, "gerektiği takdirde" Covid-19 hastalarını tedavi için Almanya'ya gönderecek.

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Belçika basınındaki haberlere göre, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Alman mevkidaşı Jens Spahn ve yakındaki Alman eyaletlerinin yetkilileriyle olası hasta transferi için gerekli düzenlemeleri yaptığını söyledi.

Vandenbroucke, Alman yetkililerin, hastanelerde yer olması durumunda Belçika'dan hasta kabul etmeyi önerdiklerini belirterek "Alman mevkidaşlarımın cömert ve içten tavrından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

İki hasta Almanya'ya gönderildi
Almanya'da bol miktarda yoğun bakım yatağı bulunduğunu kaydeden Vandenbroucke, Belçika'daki hastanelerin bu tekliften yararlanması gerektiğini ifade etti. Belçikalı bakan, çok sayıda hasta gönderilmeyeceğini, vaka değerlendirmesi yapılacağını aktardı.  Vandenbroucke'nin açıklamasından kısa süre sonra Alman medyasında, iki Belçikalı hastanın Almanya'ya transfer edildiği belirtildi.

Yoğun bakım yatak sayısı arttırılıyor
Belçika'da 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bunların yarısı Kovid-19 hastalarıyla dolmuş durumda. Belçikalı sağlık yetkilileri, vaka artış hızının aynı şekilde devam etmesi durumunda bir hafta içinde tüm yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolacağını tahmin ediyor. Bu nedenle yoğun bakım yatak sayısının kısa sürede 2 bin 800'e çıkarılması planlanıyor.

Günlük vaka rekoru kırıldı
11,6 milyon nüfuslu Belçika, Avrupa'da nüfusa oranla corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke. Ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 48 vaka kaydedilerek günlük vaka rekoru kırıldı. 132 kişi ise yaşamını yitirdi. Belçika'nın en büyük 3'ncü kenti olan Liege'de corona virüs testi pozitif olan ancak belirtisi olmayan doktorların hasta bakmaya devam etmelerinin istendiği belirtiliyor. Yakın zamanda yoğun bakım üniteleri dolacak olan Belçika'ya diğer AB ülkelerinin destek vermesi bekleniyor.

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