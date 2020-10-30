Fransa'da kafa kesilen saldırıdan şok detaylar! Saldırgan Tunuslu ve 3 bıçakla gelmiş

Fransa’nın Nice kentinde bir kadının kafasını keserek olmak üzere 3 kişinin öldürüldüğü saldırı ile ilgili detaylar Savcı Jean François Ricard açıkladı. Saldırganın 1999 doğumlu ve Tunuslu asıllı olduğu ortaya çıktı. Teröristin üzerinden İtalyan Kızıl Haçı tarafından verilen bir kimlik kartı ile Eylül ayı sonlarında İtalya’ya geldiği ortaya çıktı.

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Fransa'da sabah saatlerinde Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi’nin yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Savcı Jean François Ricard yaptığı açıklamada, Nice’deki saldırıyı yapan terörist hakkında bilgileri paylaştı.

Saldırgan 1999 doğumlu Tunuslu bir kişi

Savcı François, saldırganın 1999 doğumlu ve Tunuslu asıllı olduğunu aktardı. Teröristin üzerinden İtalyan Kızıl Haçı tarafından verilen bir kimlik kartı çıktığını belirten Savcı François, saldırganın Eylül ayı sonlarında İtalya’ya geldiğini açıkladı. François, saldırganın 9 Ekim'de İtalya’nın Bari kentine geldiğini ve Fransa’ya kaçak şekilde giriş yaptığını dile getirdi.

Kilise önünde yarım saat bekleyip saldırmış

Savcı, teröristin istihbarat tarafından tanınmadığını, sabah saat 6.47’de Nice İstasyonu’na giriş yaptığını ve kıyafetini değiştirdiğini açıkladı. Saldırganın Saat 8.29’da kilise önüne ulaştığını belirten Savcı François, teröristin yaklaşık yarım saat orada kaldığını ve ardından 3 kişiye saldırdığını ifade etti.

Yaralı teröristin hayati tehlikesi sürüyor

Saat 8.57’de 4 polisin saldırgana silahla müdahale ederek etkisiz hale getirdiğini ifade den Savcı François, yaralanan teröristin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Üzerinden iki telefon ve 3 bıçak çıktı

Savcı, saldırganın üzerinden 2 telefon ve 3 bıçak çıktığını aktarırken, saldırganın 60 yaşındaki bir kadının boğazını keserek, 55 yaşındaki bir kilise görevlisi erkeği boğazından yaralayarak ve 44 yaşındaki bir kadını bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı.

Savcı François, "Şüphesiz, polislerin müdahalesi daha da dramatik bir sonuç yaşanmasını engelledi” dedi.