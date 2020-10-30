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Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da polis ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt şüphelisi yabancı uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15'i Irak uyruklu, 1'i Suriye uyruklu toplam 16 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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