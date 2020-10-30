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Sahte içki bilançosu ağırlaşıyor İzmir 2 kişi daha öldü toplam 89 oldu

TÜRKİYE'de son günlerde kaçak içki nedeniyle yaşanan ölümlere yenileri eklenmeye devam ediyor. İzmir'de 2 kişi daha tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.

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9 Ekim'de başlayan sahte içki zehirlenmeleri can almaya devam ediyor. İzmir'de 2 kişi daha tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Ekipler, 9 ekimden bu yana artan ölüm haberleri üzerine operasyonlarını sürdürüyor.

4 kentte sahte içkini baskını

NTV'de yer alan habere göre; son olarak Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tespit edilen iki adrese baskın yapıldı. Bidon, kazan ve pet şişelerde 3 bin 880 litre sahte içki bulundu.

Adana'da da Mısır Çarşısı'ndaki iki işyerinde arama yapıldı. 450 litre etil alkol ve 4 bin 459 paket kaçak sigaraya el koyuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler, bir otelin deposuna operasyon düzenledi. Bin 108 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise bir bağ evinin imalathaneye çevrildiği bilgisine ulaşıldı. Adreste yapılan aramada 650 litre sahte içki bulundu.

4 kenteki operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.

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