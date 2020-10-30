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Prof. Tufan Tükek vakaların arttığı İstanbul'u uyardı: Bu bir şaka değil...

İSTANBUL'da artan vakalarla ilgili Prof. Dr. Tufan Tükek, uyarılarda bulundu. Sitemkar ifadeler kullanan Tükek, 'Bu bir şaka değil' diyerek 'neden hala tedbirlere uymuyorsunuz?' sorusunu sordu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı basın açıklamasında İstanbul'daki hasta artışını yüzde 85 olarak açıklamıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul'daki artışın durdurulamaması nedeniyle sosyal medya hesabından takipçilerine sitemkar uyarılarda bulundu.

"Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil." diyen Tükek, "Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir." uyarısında bulundu.

Böyle sordu: Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?

"Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor." ifadelerini kullanan Prof. Tükek, takipçilerine "Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?" diye seslendi. 

Prof. Tükek, Covid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Engin Türkmen'in vefatı ile ilgili paylaşımında da uyarılarına devam etti.

"Sadece hastanelerle savaşı kazanmak zor"

Tükek "İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, İç hastalıkları uzmanı Engin Türkmeni de Covid nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüz. Değerlerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Hala buna inanmayan, önemsemeyen insanlar var. Akıl tutulması var zannedersem. Sadece hastanelerle bu savaşı kazanmak zor." dedi. 

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