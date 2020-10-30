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Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Uzun zaman sonra ilk kez net altın sattı

Merkez Bankası (TCMB), 2018 son çeyreğinden bu yana ilk kez 22.3 ton net altın sattı.

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Dünya Altın Konseyi'nin raporundaki rakamlara göre üçüncü çeyrekte küresel merkez bankaları 2010 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana altında ilk kez net satıcı hale geldi.

Merkez bankaları 18.8 ton altın satmıştı

Verilere göre üçüncü çeyrekte dünyada merkez bankaları 12.1 ton altın sattı bir önceki çeyrekte dünyada merkez bankalarının alımları 112 tondu. 2010 son çeyrekte merkez bankaları 18.8 ton altın satmıştı.

Merkez Bankası hala...

Rapora göre yılbaşından bugüne bakıldığında Merkez Bankası hala 148.7 ton ile en fazla altın alan merkez bankaları arasında yer alıyor.

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