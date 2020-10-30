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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı.

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Trafik polislerinin, kentin birçok bölgesinde otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. 

Fatih’te uygulama yapan ekipler, toplu taşıtları durdurarak, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, ayrıca sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği yönde sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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