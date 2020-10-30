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Dolar tarihi zirvedeki yükselişini sürdürüyor! 30 Ekim dolar, euro, altın ne kadar?

Hafta başından itibaren hızla tırmanışa geçen dolar, rekor seviyelere yükseldi. 30 Ekim 2020 sabahında 8.30 lira bandının üzerinde yer alıyor.

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Önceki gün 8.33 ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan dolar haftanın son işlem gününde de rekor seviyelerdeki durumunu korudu.

Dolar/TL spot piyasada 8.3068 lira alış fiyatı, 8.3247 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro/TL ise 9.7098 lira alış fiyatı, 9.7314 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Son durum!

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 30 Ekim güncel altın fiyatları...

  • Gram altın fiyatı / 499,74 - 503,44
  • Çeyrek altın fiyatı / 802,12 - 819,85
  • Yarım altın fiyatı / 1.599,35 - 1.639,73
  • Cumhuriyet altını fiyatı / 3.208,74 - 3.269,43
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