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Koronavirüs korkusuyla çektirilen gereksiz tomografi, meme kanseri riskini artırıyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle paniğe kapılan çok sayıda kişinin semptom görülmemesine rağmen tomografi çektirmek istediğini dile getiren Meme ve Endokrin Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Sakman, "Koronavirüs hastası olmadığınızı kanıtlamak adına gereksiz tomografi çektirip, meme ve tiroit kanseri riskinizi artırmayın" uyarısında bulundu.

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Dünya genelinde en çok can kaybına neden olan hastalıkların arasında yer alan kanserin nedenleri arasında radyasyon olduğu bilinirken, koronavirüs korkusuyla çektirilen tomografi radyasyon alımını arttırıyor.

Radyasyonun tüm kanser türlerini tetiklediğini, en fazla meme ve tiroit kanserine neden olduğunu söyleyen Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi, Meme ve Endokrin Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Sakman, özellikle kadınların çok dikkatli davranması gerektiğini bildirdi. Dünya genelinde her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ve Türkiye’de yılda yaklaşık 30 bin hastaya meme kanseri teşhisi koyulduğunu hatırlatan Sakman, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu, kanserin dostu radyasyondan uzak durulması gerektiğini söyledi.  

'Tomografi gerektiğinde çekilmelidir'
Prof. Dr. Sakman, pandemiyle birlikte semptom göstermeyenlerin de PCR testi yaptırdığını, test sonucu negatif çıkanların dahi emin olmak için bilgisayarlı toraks tomografisi çektirmeye yöneldiğini ifade etti. Hekim önerisi olmadan tomografi gibi yoğun X ışını içeren işlemlerin yapılmasının insan vücuduna büyük zarar verebileceğini vurgulayan Sakman, şöyle konuştu:

"Hastaneye koronavirüs şüphesiyle başvuran bazı hastalar, test sonucu negatif çıksa da emin olmak adına tomografi çektirmek istiyor. Tomografide kişinin alacağı radyasyon ileriki süreçte kanseri tetiklemek adına insan vücuduna zarar verebilir. Organları yıpranabilir. Biz meme kanseri teşhislerinde mamografiyi radyasyon oranı çok az olduğu için kullanıyoruz. Tomografi ise hastayı işlem sırasında yoğun X ışınına maruz bırakıyor. Bu tomografi gereksizdir anlamına gelmez. Gerekli durumlarda yapıldığında hayat kurtarır. Kısacası hekimlerimize güvenelim. Onların yönlendirmesi dışında işlem yaptırmaya çalışmayalım. Koronavirüs hastası olmadığınızı kanıtlamak adına gereksiz tomografi çektirip meme ve tiroit kanseri riskinizi arttırmayın."  

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