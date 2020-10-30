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Almanya’da hükümetten FETÖ itirafı! Türkiye'nin taleplerine rağmen adım atmadık

Alman hükümeti, Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde terör örgütü FETÖ’ye karşı adım atmadığını itiraf etti.

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Alman hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye karşı adım atmadığını itiraf etti.

Sol Partili milletvekillerinin geçen yılki soru önergesine cevap veren Alman Hükümeti, “Nitekim Almanya tarafından, Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım (adli tebligatların verilmesi, tanıkların sorgulanması veya delillerin teslim edilmesi) yapılmamıştır…” ifadesini kullandı.

DİTİB 'takip edilmesi gereken kurum' olarak gösterildi

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; yanıtta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de “takip edilmesi gereken kurum” olarak gösterildi.

İmamların FETÖ hakkında bilgi topladığı öne sürüldü.

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