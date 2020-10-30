BIST 1.107
DOLAR 8,34
EURO 9,75
ALTIN 502,30
HABER /  FENERBAHÇE

Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Fransa'nın güçlü ekibi Lyon, Süper Lig'in devre arasında milli oyuncu Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den resmi olarak isteyecek.

Abone ol

Ozan Tufan, Avrupa devlerinin yakın markajında. Gönlü Premier Lig’de olan yıldız oyuncu için İngilizlerin ardından, İtalyan, Alman ve Fransız takımları devreye girerken, son somut adım Lyon’dan geldi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta Lyon'un gözlemcisi Ozan Tufan'ı takip etmişti. Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye teklif götürülecek
Takvim'in haberine göre, Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı-lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi. Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

20 milyon avro
Sözleşmesinde 20 milyon avroya serbest kalır maddesi olan Ozan’ın bu performansını sürdürmesi hâlinde daha yüksek bir rakama Avrupa’ya gitmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun'da ATM'de para çekerken eline düştü! Gözlerine inanamadı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Ankara tava yerine köfte, çikolata ve turşu da olmayacak
Bunu yapan yandı! Uydudan tespit edilecek 2021'den itibaren elektrik verilmeyecek
Tepki yağıyor! Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek
Fransa'da kafa kesilen saldırıdan şok detaylar! Saldırgan Tunuslu ve 3 bıçakla gelmiş
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Berberoğlu' tepkisi: Ne yaptınız arkadaşınız için? Hiçbir şey
ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet açıkladı 9 ayda trafik kazalarında bakın kaç kişi öldü
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancı uyruklu gözaltında
Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Galatasaray'da transfer operasyonu! Fatih Terim'in ilk tercihi Onyekuru
Bursa'da yaşandı! Eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Yorumlar