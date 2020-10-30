Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Fransa'nın güçlü ekibi Lyon, Süper Lig'in devre arasında milli oyuncu Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den resmi olarak isteyecek.

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Ozan Tufan, Avrupa devlerinin yakın markajında. Gönlü Premier Lig’de olan yıldız oyuncu için İngilizlerin ardından, İtalyan, Alman ve Fransız takımları devreye girerken, son somut adım Lyon’dan geldi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta Lyon'un gözlemcisi Ozan Tufan'ı takip etmişti. Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye teklif götürülecek

Takvim'in haberine göre, Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı-lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi. Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

20 milyon avro

Sözleşmesinde 20 milyon avroya serbest kalır maddesi olan Ozan’ın bu performansını sürdürmesi hâlinde daha yüksek bir rakama Avrupa’ya gitmesi bekleniyor.