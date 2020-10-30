Galatasaray'da transfer operasyonu! Fatih Terim'in ilk tercihi Onyekuru

Salı günkü zirvede Fatih Terim'in gönlünü alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ocak ayında kimi istersin?" diye sordu, tecrübeli hocadan "İlk tercihim Onyekuru" cevabını aldı.

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Galatasaray'da bir süredir süren soğuk savaş, Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı görüşme sonrası tatlıya bağlanmıştı. Toplantıda sadece taraflar arasındaki anlaşmazlıkların konuşulmadığı, takımın geleceğine yönelik planların da masaya yatırıldığı öğrenildi.

Sezon başında istenen hamlelerin tamamlanamadığı konusunda fikir birliğine varılırken, ocak ayında eksiklerin giderilmesi kararı alındı.

"Kimi istersin?" sorusuna Onyekuru cevabı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ayrıca satılması gereken isimlerle ilgili de konuşulurken, Terim takımın havasının tekrar bozulmaması için bu girişimlerin sessiz sedasız yürütülmesini istedi. Takıma devre arasında kanat takviyesi yapmaları gerektiğini söyleyen Terim, Başkan Cengiz'in "Kimi istersin?" sorusuna ise "Onyekuru" cevabını verdi. Monaco'da 8 maçtan ancak 1'inde ilk on birde oynayan Nijeryalı için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi sunulacak.

Sabah'ta yer alan habere göre ise; Pazartesi günü yapılan Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesinde barış sağlandı. Görüşmede devre arası ve sezon sonu için de transfer stratejisi belirlendi. Marcao ve Luyindama ikilisinden en az birini 15 milyon Euro'ya satmayı planlayan yönetim gelecek bütçe ile de hamlelerini yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin başında olan Emre Utkucan'a isteklerini ileten Terim, 3 ayrı başlıkta talimatlarını verdi. İşte Terim'in çizdiği rota:

Genç yetenekleri arıyor

1- Öncelik sırası bu sezon lisansı kulüpleri tarafından çıkarılmayan oyuncular. Bu oyuncuların listesini isteyen deneyimli teknik adam, maliyetleri de düşürmeyi planlıyor.

2- Devre arası veya sezon sonu kontratı bitecek olan oyunculardan bir liste de istendi.

3- İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin liglerinden genç oyuncular da Terim'in verdiği talimatla araştırılacak. Takımın bütçesini de düşünen deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'nın dev ekiplerinin gözünden kaçan gelecek vaadeden isimler hedefleniyor.

Marcao için 4 milyon euro ödendi

Aslan, 2018-19 sezonunun devre arasında Marcao'yu 4 milyon Euro bedelle alırken 3.5 yıllık kontrat imzalanmıştı.

Luyindama 8 milyon euro

Toplamda 8 milyon Euro bedel ödenerek 2018-19 sezonu ara transferinde alınan Luyindama, 2023 sezonu sonuna kadar yıllık 1 milyon 50 bin Euro alacak.