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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancı uyruklu gözaltında

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15'i Irak uyruklu, 1'i Suriye uyruklu toplam 16 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Ev aramasındaki materyellere el konuldu 

Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancı uyruklu gözaltında ViDEO

Sorguları sürüyor

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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