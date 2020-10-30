Maral kimdir aslen nereli şarkıcı Maral kaç yaşında?

Türküleri ve eğlenceli halayları sevilen şarkıcı Maral'ın hayatı merak konusu oldu. Bugün Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Maral'ın asıl adı Ceylan Başusta'dır. Aslen Bingöllü olan Maral, Zıkte Aşiretindendir.

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Şarkıcı Maral bugün Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk oluyor. Halayları ve türküleri ile sevilen şarkıcı Maral'ın hayatı da merak konusu oldu. Asıl adı Ceylan Başusta olan Maral aslen Bingöllü.

Şarkıcı Maral aslen dedesinin Genç’ken Kumgeçit Kırık Köyü’ne yerleştiğini belirtmiş, aslen Bingöl İli Genç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Aslen Zıkte Aşireti’nden olan Maral uzun yıllar Bingöl’de Dj’lik yapmıştır.

Bingöl’de doğup büyümüş ve çalışmıştır. Bir röportaj’da her şeyim Bingöl’dür demiş ve memleketine olan bağlılığını ve sevgisini bu şekilde ifade etmiştir. Bingöl halkının kendisini Maral olarak tanımayacağını ama Ceylan Başusta denildiğinde herkesin tanıdığını anlatmıştır.

Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda 1. olmuştur. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü’nde eğitim almış ardından Halk Müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasasına sunmuştur.

2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakteri ile oyunculuk yapmıştır.

Günümüzde yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte ve sahne çalışmalarını İstanbul Avcılar’da devam ettirmektedir.