BIST 1.109
DOLAR 8,34
EURO 9,75
ALTIN 501,77
HABER /  DÜNYA

Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi.

Abone ol

Arayik Harutyunyan, şehri ele geçirmek isteyen Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.
Harutyunyan kentin tarihi katedrali dışında kaydettiği video mesajında tüm Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.

Ermenice adı Şuşi olan Dağlık-Karabağ'ın merkezindeki Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler için tarihi öneme sahip.
Stratejik açıdan da önemli bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'yi (Ermenice adı Stepanakert) Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde bulunuyor.

Azerbaycan için en önemli zafer olacak

Şuşa'nın ele geçirilmesi halinde, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak.

Diplomatik çabalar sonuçsuz kaldı

Dağlık Karabağ'da 1994'ten bu yana görülen en yoğun çatışmalar sırasında üç kez ateşkes ilan edilmiş ancak iki taraf da kısa süre içinde birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.
Soruna diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla Perşembe günü Cenevre'de yapılması öngörülen, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın da katılacağı görüşmeler ertelenmişti.

İlgili Haberler
Uluslararası Af Örgütü: Ermenistan misket bombası kullandı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti Rusya arabulucu oldu! Azerbaycan, Ermenistan’a 30 askerin cenazesini verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta köylüler canlısını hiç görmemişlerdi ölüsünü görünce şaşkına döndüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'de yeni FETÖ krizi! Genel Başkan Yardımcısının paylaşımları bomba etkisi yaptı
22 yolcu taşıyan şoför cezayı görünce polise yalvardı: Bu seferlik idare et
Dolar tarihi zirvedeki yükselişini sürdürüyor! 30 Ekim dolar, euro, altın ne kadar?
Almanya’da hükümetten FETÖ itirafı! Türkiye'nin taleplerine rağmen adım atmadık
Samsun'da ATM'de para çekerken eline düştü! Gözlerine inanamadı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Ankara tava yerine köfte, çikolata ve turşu da olmayacak
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Erzurum'da gerginlik toplu istifa getirdi
Maral kimdir aslen nereli şarkıcı Maral kaç yaşında?
Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Emniyet açıkladı 9 ayda trafik kazalarında bakın kaç kişi öldü
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 yabancı uyruklu gözaltında
Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Yorumlar