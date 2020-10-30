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PKK'ya Irak'ın kuzeyinde çok ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklama, 'Irak'ın kuzeyinde son dakika 8 terörist etkisiz hale getirildi.' denildi.

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TSK'nın düzenlediği operasyonlar Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır bir darbe vuruldu. Operasyon 8 PKK'lı terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesi operasyonlarla sınır güvenliğini korumaya devam ediyor.

MSB, sınır güvenliğini koruma amacıyla Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hava harekatı ile 8 terörist etkisiz hale getirildi 

SİHA'larla gerçekleştirilen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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