Avrupa'da yeni yasaklar geldi! Tedbirler protesto edildi

Avrupa ülkeleri koronavirüs vakalarının artışa geçmesi üzerine yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Almanya, bar ve lokanta gibi mekânların kapatılması kararı alırken Fransa’da sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgeler artırıldı.

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Koronavirüs vakaları ve ölümlerinde ciddi artış yaşayan Avrupa ülkeleri salgını kontrol altına alabilmek için tedbirleri sıkılaştırma için bir dizi yeni karar aldı. Vaka sayılarının hızlı bir artış gösterdiği Fransa’da bugünden itibaren bir ay sürecek yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı.



Son günlerde günlük vaka sayıları 30 bin ve 50 bin arasında değişen Fransa’da, yalnızca temel ihtiyaçlar ve tıbbi nedenlerle halkın evden dışarı çıkmasına izin verilecek, mart ayındaki kısıtlamalardan farklı olarak ilk ve orta dereceli okullar açık kalacak. 1 Aralık’a kadar sürmesi beklenen tedbirlerde restoranlar, barlar ve alışveriş merkezlerinin büyük bir bölümü de kapatılacak.



Mekanlar kapalı

Almanya’da son bir haftada hızla yükselişe geçen vaka sayıları nedeniyle Başbakan Angela Merkel, pazartesi günü yürürlüğe giren tedbirlerin Fransa’daki kadar kapsamlı olmadığını, ancak bunlara restoranlar, barlar, spor salonları ve tiyatroların kapatılmasını da içerdiğini açıkladı. Merkel ile eyalet başkanlarının aldığı karara göre, başta restoranlar olmak üzere işletmeler 2 Kasım’dan ay sonuna kadar kapalı kalacak, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftadan itibaren kasım sonuna kadar ülke çapında yasaklanacak. Okullar ve kreşler ise tedbirler doğrultusunda kapatılmayacak.



İki ülkede protesto

Virüsün birinci dalga başlangıcında Avrupa’nın merkez üssü olan İtalya, bir ay boyunca uygulanacak olan yeni kısıtlamaları uygulamaya koydu. Karara göre, spor salonları, yüzme havuzları, tiyatrolar ve sinemalar kapatıldı. Düğün, vaftiz ve cenaze merasimleri de yasaklandı. İspanya ise yeni olağanüstü hal ilan etmesinin ardından 25 Ekim’de ülke çapında sokağa çıkma yasağını başlattı. Her iki ülkede de kısıtlama kararlarına karşı işletme sahipleri ve yurttaşlar protesto gösterileri düzenledi.



Yeni yasaklar

Son bir gün içinde yaklaşık 13 bin vakanın kaydedildiği Çekya’da da gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. İsviçre’de de restoranlar saat 23:00 itibariyle kapatılacak. Litvanya’da da spor ve kültürel faaliyetler dışındaki bütün etkinlikler 13 Kasım’a kadar yasaklandı.