İzmir'de 6 aylık bebekken yandı belinden ve bacağından alınan dokular başına nakledildi
İZMİR'de 6 aylık bebekken yangında yanan Mehmet Ali Durak, 28 yaşında olduğu ameliyatla yeniden doğdu. Durak'ın belinden ve bacağından doku alınıp başına nakledilerek gerçekleştirilen ameliyat başarılı sonuç verdi.
Ödemiş ilçesinde 28 yıl önce süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde yangın çıktı. Yangında evde yalnız bulunan, o dönemde 6 aylık bebek olan Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı.
47 gün yoğun bakımda savaştı: Yangını fark edip evine koşan Emine Durak, oğlunu alevlerin arasından yaralı olarak kurtardı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan minik Mehmet Ali, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene tedavi gördü.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali Durak'a, farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı, ancak istenilen başarı elde edilemedi.
Bakanlık devreye girdi: Durak, son olarak Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, geçen ağustos ayında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi.