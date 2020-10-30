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Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları, Semerkant'ta görüşecek

Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye devletlerin Genelkurmay Başkanları, bugün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde toplanıyor. Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları, Semerkant'ta bir araya gelecek.

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Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanlarının da katılacağı toplantı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un başkanlığında hayata geçirilecek.

Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ile Türkmenistan dahil Topluluğa üye 8 ülkenin heyetleri, BDT Savunma Bakanları Komitesi ve BDT Yürütme Kurulu heyetleri katılımıyla düzenlenecek toplantıda, BDT ülkelerinin sınırları boyunca gelişen askeri-politik durum görüşülecek.

Azerbaycan, Berde'de sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Smerç füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği zamanın da dün yerel saatle 15.18 olduğu bilgisini aktardı.

25 sivil yaşamını yitirmişti
Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.

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