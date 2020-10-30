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4'ü çocuk 14 kişi! Esenyurt'ta minibüste sığınmacılar yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin uygulama sırasında, durdurduğu minibüste 14 sığınmacı yakaladı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Esenyurt'ta 14 sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Uygulama ekipleri, rutin uygulama sırasında, S.E.'nin kullandığı minibüsü Bizimkent Köprüsü girişinde durdurdu.

Polis ekipleri, minibüste 4'ü çocuk, 14 Irak vatandaşı olduğu belirtilen kişilerin sığınmacı olduğunu belirledi.

Para cezası uygulanıp gözaltına alındı

Sığınmacılar, işlemler için polis merkezine götürülürken, minibüs sürücüsü S.E.'ye taşıma kanununa muhalefetten 1083 lira ile hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Şüpheli S.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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