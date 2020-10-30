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İsmail Küçükkaya Fox TV yayınına çıkmadı korona mı oldu? Açıklama geldi

Her sabah aynı saatte FOX TV'de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, bugün yerini Ezgi Gözeger'e bıraktı. Küçükkaya, bugün ekranda yer almamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Fox TV’nin en çok izlenen haber programları arasında yer alan “Çalar Saat” programını, 30 Ekim Cuma günü Ezgi Gözeger Özmemiş sundu. Ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya’nın “Çalar Saat” yayınında olmaması ise hayranlarını harekete geçirdi. Programı yakından takip edenler “İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat programında neden yok? İsmail Küçükkaya bugün neden yok?” sorularını yöneltti. Açıklama ise İsmail Küçükkaya’dan geldi.


İsmail Küçükkaya’nın tedbir amacıyla koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıktı. Yayına çıkmama nedenini sosyal medya hesabından paylaşan Küçükkaya, “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

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