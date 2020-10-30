Bangladeş'e Atatürk büstü dikiliyor inşası başladı

BANGLADEŞ’in başkenti Dakka’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün inşası başladı.

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Bangladeş'te, Türkiye Dakka Büyükelçiliği tarafından başlatılan projenin açılışına elçilik yetkilileri katılırken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Atatürk Caddesi'ne dikilecek

Ankara'dan gönderilen büstün şimdilik Dakka Büyükelçiliğinde bulunduğu aktaran yetkililer, çalışmalar tamamlandığında büstün Dakka şehrinin en önemli ve kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Atatürk Caddesi'ndeki yerini alacağını ifade etti.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre Bangladeş'in kurucusu olarak bilinen Cumhurbaşkanı Sheikh Mujibur Rahman’ın büstü de eşzamanlı olarak Ankara’da dikilecek.