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Güney Afrika’da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü

GÜNEY AFRİKA’da markete gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu. Polis ekipleri, küçük Mhlahlo’yu boynundan bıçaklanmış olarak buldu. Küçük kızın, cinsel istismara uğradığı belirtildi.

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Korkunç olay, Güney Afrika’nın Mdantsane kentinde meydana geldi. Evinden cips almak için markete giden 6 yaşındaki I.M, ortadan kayboldu. Kızları geri dönmeyince endişelenen aile, polisi aradı. Küçük kızın kaybolmasından yaklaşık 5 saat sonra polis aileyi arayarak kızlarının ölü bulunduğu bilgisini verdi.

Boynundan bıçaklandı, cinsel istismara uğradı

Yerel medya, küçük kızın boynundan bıçaklandığını ve henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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