Nestle'nin Türkiye'ye 2011'den bu yana en büyük yatırımı oldu Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabit yatırımlarda ciddi talep artışının söz konusu olduğunu belirterek, "9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak." dedi.

Karacabey ilçesinde, Nestle Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temel atma törenine katılan Varank, bunun Nestle'nin Türkiye'deki beşinci fabrikasının olacağını söyledi.

Nestle'nin 114 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Varank, " Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak." ifadesini kullandı.

Varank, firmanın Çin'de buna benzer bir yatırımının bulunduğunu aktararak "Çin'den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak Bursa'da kuruyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika, ağustos 2021'de üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye’den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor." diye konuştu.

Varank, bu yatırımla doktorlar tarafından reçetelenen ve eczanelerde satılan beslenme ürünlerinin artık Türkiye’de üretileceğine dikkati çekerek, "Bu ürünler, çocuklardaki pediatrik alerjiden tutun da yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözümler sunuyor. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenebilmeleri için gereken medikal ürünler işte bu fabrika sayesinde artık ülkemizde üretilecek." dedi.

Gıda ve içecek alanında dünyanın en büyük Ar-Ge ağlarından birine sahip olan Nestle'nin her yıl 1,7 milyar doların üzerinde Ar-Ge yatırımı yapan küresel bir marka olduğunu belirten Varank, Nestle'nin Bursa'ya da bir Ar-Ge merkezi kurmasını istedi.

"9 ayda 142 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi düzenledik"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki tüm dengeleri sarstığını dile getiren Varank, bu zorlu dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde proaktif bir anlayışla yönettiklerini anlattı.

Üretimde sürdürebilirliği sağlamak için benzersiz adımlar attıklarını belirten Varank, işverenler ve vatandaşlar için tüm imkanların seferber edildiğine işaret etti.

Bakan Varank, farklı destek programlarıyla milyonlarca vatandaşa yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdiklerini dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Bu politikaların yardımıyla Türkiye, emsallerine göre daha hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Dış talepteki canlanma da ekonomiye güç kattı. Sanayide elektrik tüketimi, siparişler, kapasite kullanım oranları, üretim ve ihracat hızla atıyor. Yine benzer şekilde, sabit yatırımlarda da ciddi talep artışı söz konusu. 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi bakanlık olarak düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Birazdan temellerini atacağımız fabrika da bu teşviklerden faydalanan yatırımlardan sadece bir tanesi. Sanayi siciline kaydolan işletme sayısı da artıyor. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde 10 bin 802 sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019'a göre yüzde 12'lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doları aşarak tüm zamanların eylül ayı ihracat rekorunu kırdı."

"Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı"

Son 1 haftada Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de sanayicilerle bir araya geldiğini hatırlatan Varank, herkesin işini büyütmek istediğini anlattı.

Köklü bir global marka olan Nestle'nin Türkiye'ye güvenini gösterdiğini ve ülkedeki beşinci fabrikasının temellerini attığını vurgulayan Varank, "Bu aslında tartışmalı bir konuymuş gibi gündeme getirilebiliyor muhalefet tarafından. Nestle Türkiye'de 114 senedir var, burada fabrikası var. İşte yeni bir yatırım yapmış oluyor. Bazen bunu muhalefete anlatmakta güçlük çekebiliyoruz ama gelsinler bu fabrikanın temellerini görsünler. İnşallah ağustos ayında da gelsinler burada üretilen ürünleri bizzat görsünler. 114 senedir Türkiye'de bulunan bir marka nasıl yeni bir yatırım yaparmış burada bizzat kendileri şahit olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'deki yabancı firmaların gayet verimli ve karlı çalıştıklarını, lojistik imkanlardan gayet memnun olduklarını ifade ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Hiçbirinin ciddi bir şikayeti yok. Tabi bu dönemin şöyle bir özelliği var. Salgınla birlikte global firmalar, üretimde tek merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını bizzat yaşayarak gördüler. Şu an yatırım kararlarını tekrar gözden geçiyorlar. Küresel üretimde ağırlık merkezi Uzak Doğu'dan uzaklaşmaya, daha geniş coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel bulunmuyor. Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı."

Bakanlık olarak aktif, öngörülebilir ve şeffaf bir ekonomi diplomasisi izlediklerine değinen Varank, sektörlerle istişare etmeden, asla karar almadıklarını, fikirden ürüne, üründen pazara girişimcinin, yatırımcının yanında olduklarını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uyguladıkları politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmadıklarına işaret ederek "Önümüzdeki aylarda küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz. Yeni dönemin ruhunu yakalayıp sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle, inşallah hızla yol alacağız." dedi.

Bursa'daki yatırım ve teşviklerle ilgili de bilgiler veren Varank, bugün temelleri atılan fabrikanın kentin potansiyelini daha da yukarı taşıyacağını kaydetti.

"Türkiye’de pek çok ilke öncülük ettik"

Törene online olarak bağlanan Nestle Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ansgar Bornemann da Nestle'nin Türkiye'deki beşinci fabrikası olacak yeni yatırımın bu alandaki önemli ihtiyaca yanıt vereceğini belirtti.

Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaklarını ifade eden Bornemann, "Ülkenin ilk global yatırımcılarından biri olarak Türkiye’de pek çok ilke öncülük ettik. Başlangıcından bu yana yakın tanığı olduğumuz cumhuriyetin 97'nci yılında ise yine öncü bir yatırımla bir ilke daha imza atıyoruz. Nestle dünyasının hızlı büyüyen, uzun yıllardır var olduğumuz değerli pazarlarından biri olan Türkiye'ye katkı sağlamak bizleri ayrıca gururlandırıyor. Yeni fabrikamızın hayata geçirilmesine olanak veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, bugün törende bulunan değerli Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a minnetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeni fabrikada üretilecek medikal beslenme ürünlerinin ihraç edileceğini vurgulayan Bornemann, "Oral medikal beslenme ürünlerimizin üretiminin yüzde 100'ünü bu topraklara taşıyarak halihazırda yurt dışından temin edilen ürünlerin büyük bir kısmını yerel olarak üretmiş olacağız. Bununla birlikte fabrikamızın faaliyetlerine başlamasının ardından bu topraklarda üretilen ürünlerin, dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesine öncülük edecek ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol daha üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sungu, Bakan Varank'a hediye ve plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından butonlara basılarak fabrikanın temeli atıldı.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nestle Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.