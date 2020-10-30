Vefat eden Mesut Yılmaz'ın arşivden çıkan fotoğrafları Türk siyasetinde iz bıraktı
1991 ve 1999 yılları arasında 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapan Mesut Yılmaz bugün sabah saatlerinde yaşama veda etti.. 73 yaşındaki Yılmaz, beyin ve akciğerindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu ancak yaşam mücadelesini sürdüremedi. Türk siyaset sahnesinde iz bırakan Yılmaz'ın arşivden çıkan fotoğraflarını derledik...
Bir süredir tedavi gören eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan son dakika acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Yılmaz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Yüce Divan'da yargılanan tek başbakan olan Yılmaz, 5 dönem milletvekilliği, 5 dönem bakanlık, 3 dönem Başbakanlık yaptı. İşte Türk siyasetine damga vuran isimlerden Mesut Yılmaz'ın arşivlerden çıkan çok özel fotoğraflar ve karelerin hikayeleri...
Ahmet Mesut Yılmaz ya da amcalarının soyadı ile Akçal. Aslen Rize Çayeli Çataldere / Cimil köyünden. 1947 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi.
Fotoğraf: Başbakan Turgut Özal, Bülend Ulusu'dan görevi devraldı. Özal'ı Başbakanlık girişinde Bülend Ulusu karşıladı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin izlediği devir teslim töreninden sonra yeni bakanlar kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.
Fotoğraf: Başbakan Turgut Özal, bir gezi dönüşü Esenboğa Havalimanı'na geldi. Özal, havalimanında Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ile buluştu.
Bölümü'nden mezun oldu. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.
Fotoğraf: Ana muhalefet lideri (ANAP) Mesut Yılmaz düzenlediği basın toplantısında, özel radyo ve televizyonların kapatılması kararından dolayı hükümete sert eleştirilerde bulundu ve TRT'yi yanlı yayın yaptığı gerekçesiyle uyardı.