Vefat eden Mesut Yılmaz'ın arşivden çıkan fotoğrafları Türk siyasetinde iz bıraktı

Bölümü'nden mezun oldu. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.

Fotoğraf: Ana muhalefet lideri (ANAP) Mesut Yılmaz düzenlediği basın toplantısında, özel radyo ve televizyonların kapatılması kararından dolayı hükümete sert eleştirilerde bulundu ve TRT'yi yanlı yayın yaptığı gerekçesiyle uyardı.