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Maske nedeniyle ortaya çıktı uzmanların adını koyduğu yeni cilt hastalığı 'maskne'

Koronavirüsle mücadelede artık vücudun bir uzvu yerine gelen maske, yeni bir cilt sorunuyla karşımıza çıktı. Yüzdeki gözeneklerin havasız kalmasıyla ciltte oluşan akneler çoğalmaya başladı. ‘maskne’ adı verilen bu durum hakkında uzmanı tavsiyelerde bulundu.

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Pandemi döneminde bireylerin virüsten korunmak için maske takmaya başlamasıyla, akne oluşumunun arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, ''Yüz maskeleri bizi ve çevremizdekileri korumaya yardımcı olurken, yeni gündelik maskeleri sürekli takmak 'maskne' olarak yeniden adlandırılan bir tür akne tablosunu ortaya çıkardı" dedi.

İşeri, 'maskne' ile mücadelede önemli ipuçlarını şu ifadelerle aktardı:

''Maskenin sürtünmesi ve tahrişe neden olmasının üstelik cildinize bulaşan bakterileri bir de maske ile kapattığımızda, gözeneklerin, yağ bezi kanallarının tıkanacağı ve sebumun temizlenmezse yanaklarda bakterilerle birlikte iltihaplı sivilcelere neden olacağını biliyoruz. Uzun süre maske takmanın neden olduğu sivilcelere ek olarak, dermatoloji pratiğimizde bununla tetiklenen başka sorunların da olduğunu görüyoruz. Örneğin; aşırı duyarlılık, kızarıklık, kaşıntılar, ağrı ve rosacea gibi.''

"Doğal kumaşları tercih edin"

Ciltte oluşan bu sorunları engellemenin iki yolu olduğunu belirten Dr. İşeri, ''Birinci yol, pamuklu veya yıkanabilir ipek gibi doğal kumaşları tercih edin. Çünkü bu tür kumaşlar maskenin yüzünüzdeki sürtünmesini azaltacak ve sürtünmeden kaynaklanan tahrişi önlemeye yardımcı olacaktır. Malzemeler fark yaratır. Bir maske seçerken, tam oturması, yüzü kaplayacak kadar büyük olması, nefes alabilen, cilt üzerinde yumuşak ve tahriş edici olmayan kumaşları seçin'' tavsiyesinde bulundu.

İkinci yolun sonuç odaklı cilt bakımından geçtiğini ifade eden İşeri, ''Yüz maskenizi takmanız sonucunda iltihaplı akne veya sivilcelenme yaşarsanız, salisilik asit içerikli bir temizleyici, niacinamid içeren bir antienflamatuvar ajan ve aloevera içeren bir nemlendiriciyi yatıştırıcı olarak kullanabilirsiniz. Bu işlem; iltihabı azaltacak ve gözenek tıkanıklığıyla mücadeleye ve tedavimize yardımcı olacaktır. Fakat yine de mutlaka doktorunuza danışmalı ve tedavinize yardımcı olarak bu ürünleri kullanmalısınız'' uyarısını yaptı.

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