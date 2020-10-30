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Tansu Çiller vefat edince Mesut Yılmaz'a övgüler yağdırdı! En büyük üzüntüsü ne

Siyaset sahnesinde birbirlerine en ağır sözleri söyleyen liderlerdin ikisiydi Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller. Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından Tansu Çiller'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Yılmaz için "İyi bir başbakan oldu" diyen Çiller, en büyük üzüntüsünü açıkladı.

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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz'ın vefatından duyduğu üzüntüyü anlattı. Tansu Çiller, ''Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi'' dedi. Tansu Çiller, şunları söyledi:

İstikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık

- Ülkemizin milletimizin başı sağolsun. Ülkemiz eski bir başbakanını kaybetti. O gün bir parlamenter sistem mevcuttu. İcranın başıydı. Darbelerin dövdüğü bir merkez sağ parti. Adalet Partisi'nden başka partiler türetilmişti zorla.

- DYP ve ANAP çıkan iki partiden biriydi. Bölünmüşlük istikrarsızlığa neden oldu. Bu istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Bu zorlukları milletimiz de yaşamıştır. Gerçekten üzgünüm.

- Bir koalisyonla ülkeyi yönetmek son derece zordu. Ben başkanlık sisteminin tercih etmenin önemli sebeplerinden birinin o günkü tecrübelerde görüyorum.

'İyi bir başbakan oldu'

- Koalisyonun kendi içinde getirdiği zorluklar rekabetler vardı. Darbelerin faturasını ödedik, milletimiz ödedi. Mesut Yılmaz iyi bir devlet adamıydı. İyi bir başbakan oldu. Bugün gerçekten üzgünüm. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyorum. Daha çok zorluklarını yaşadık koalisyonların darbelerin bölünmüşlüklerin.

Çok güzel işbirlikleri yapabilirdik

- Darbelerin etkisini olmadığı bir ortamda çok güzel işbirlikleri yapabilirdik. Çok güzel seyahatlerimiz oldu. İçtiğimiz kahvelerin hatırları büyüktür. Ben o hatırlarla kendisini anıyorum.

Buna çok üzgünüm

- Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi.

- Son seçimler büyük rekabetle sonuçlandı. Böyle bir ortamda bütünleşmenin özlemiyle başbakanlığı sayın Mesut Yılmaz'a bırakmıştım. Biz o bütünleşmeyi başaramadık. Buna çok üzgünüm. Eğer o bütünleşme başarılabilseydi ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik.

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