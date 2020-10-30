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Tokat'taki intihar girişiminde 'canlı yayın' yarışı kuralları unutturdu

Demirören Haber Ajansı

TOKAT'ta 36 yaşındaki adamın 5 katlı binanın çatısında intihar girişimi meraklı kalabalığı topladı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar o anları cep telefonun canlı yayınladı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö. cadde üzerindeki 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Ü.Ö.'yü ikna etmek için psikolog çağırdı. Yaklaşık 1 saat süren çaba sonunda eyleminden vazgeçirilerek çatıdan indirilen Ü.Ö. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Vatandaşın rahatlığı damga vurdu

Bölgede toplananların, sosyal mesafeyi umursamadan sosyal medyadan cep telefonuyla canlı yayın yaptığı görüldü. Kalabalık, polisin çabasıyla dağıtıldı. 

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