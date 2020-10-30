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Mesut Yılmaz'ın ölümü sonrası Abdurrahim Albayrak: Oğlunun ölümü derinden sarstı

Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili olarak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası toparlanamadığını ve çok yıprandığını aktardı. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın son gecesinde de yanında olduğunu söyledi.

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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu.

Mesut Yılmaz'a en yakın isimlerden biri olan Abdurrahim Albayrak, Yılmaz ile bir anlarının ayrı geçmediğini söyledi. Mesut Yılmaz'ın özel bir yeri olduğunu söyleyen Albayrak, çok üzgün olduğunu belirtti.

Konuşmakta güçlük çeken ve sık sık gözyaşlarını tutamayan Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası toparlanamadığını ve çok yıprandığını aktardı. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz'un ölümü sonrası çok bunaldığını ve kendisine, 'Abdurrahim beni bir yere götür' dediğini söyledi.

'Bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Abdurrahim!'
Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Buralar soğuktu. 'Efendim, Dubai'ye gidelim' dedim. Dubai'ye gittik. Hiç unutamıyorum, bir palmiyenin altında oturuyorduk. Sigara içiyordu. Efendim, 'Bırak şu sigarayı artık' dedim. Bana döndü, 'Bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Abdurrahim!' dedi. O sözlerini hiç unutamıyorum. Çok üzgünüm çok"

Son gecesinde yanındaydı
Albayrak, Mesut Yılmaz'ın son gecesinde de yanında olduğunu söyledi. Albayrak, "Yoğun bakımdaydı. Hastaneye gittim. Berna abla ile oturduk. Size anlattığım bu anıyı da konuştuk." diye konuştu.

"Beyninden son bir ayda binde bir sinyal geliyordu''
Albayrak, Mesut Yılmaz'ın durumunun son zamanlarda kötüye gittiğini belirtti, "Beyninden son bir ayda binde bir sinyal geliyordu. İnanın çok kötüyüm, konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.

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