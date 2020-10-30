Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Türkiye'de gerek başbakan gerek bakan olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı." dedi.

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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnşaatı devam eden Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

Erdoğan'dan Mesut Yılmaz açıklaması

"Uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah da rahmet-i rahmana kavuştu. Sabah eşi ile görüşme yaptım. Şu anda henüz, ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Marmara İlahiyat ve Çamlıca Camii. Kararını henüz vermediklerini söylediler.

Türkiye'de gerek başbakan gerek bakan olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı. Aynı zamanda hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Tüm davetlerimize sağlıklı olduğu sürece katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine şükranım var. "

73 yaşında vefat eden Mesut Yılmaz için siyasetçiler sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajları paylaştılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

"Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı."

Kemal Kılıçdaroğlu

"Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı."

Dışişleri Bakanı Ömer Çavuşoğlu

"Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Türkiye'ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve Türk milletine şahsım, Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı ve sabır diliyorum

Mesut Yılmaz kimdir?

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

Evli ve biri 2017'de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti.