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Kayseri'de eşinin ölümü sonrası bunalıma giren öğretmen intihar etti

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de geçen yıl eşini kaybeden sınıf öğretmeni Orhan E., acı olayı gerçekleştirdi. 43 yaşındaki adam, başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamında son verdi, geriye öksüz 2 evlat kaldı. Öte yandan Orhan E.'nin, eşinin ölümünden sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki Dumlupınar Apartmanı’nda meydana geldi. Geçen yıl Kasım ayında cam silerken 11'inci kattan düşen eşi Ayşe E.’yi kaybeden sınıf öğretmeni Orhan E., evde kimsenin bulunmadığı sırada başına dayadığı tabancayla kendisini vurdu.

Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Orhan E.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Orhan E., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babasıydı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 çocuk babası Orhan E.’nin eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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