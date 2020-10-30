Bursa'da koca 'şeytanın aklına gelmez' dedi karısının yaptıklarını bir bir anlattı

Nakliye firması sahibi V.P., 5 yıl önce 2 çocuk annesi N.Ö. ile tanıştı. İkili, 2016 yılında evlendi. V.P., nakliye firmasını eşiyle birlikte yönetmeye başladı. Hatta işlerinde yardımcı olması için banka kartları ile internet bankacılığı şifrelerini N.Ö.'ye verdi. Son bir yıldır aralarında anlaşmazlık yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Açılan boşanma davası devam ederken, N.Ö.’nün avukatı, koca ile görüşme talep etti. V.P. de beraberine bir arkadaşını alıp, avukatın adresini verdiği kafeteryaya gitti. Aracını anahtarıyla birlikte valeye teslim edip, kafeteryaya girdi.