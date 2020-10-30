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Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum raporunu ilk kez Türkçe'ye çevirmedi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 1998 yılından bu yana her yıl yayımladığı Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum raporunu, ilk kez bu yıl Türkçe’ye çevrilmedi.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 1998 yılından bu yana her yıl yayımladığı Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum raporunu, ilk kez bu yıl Türkçe’ye çevrilmedi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, "Türkiye 2020 Raporu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı internet sayfasında ilk kez ‘Türkiye 2020 Raporu (İngilizce)’ olarak yayınlanmıştır. Raporun Türkçe çevirisine tüm yurttaşlarımızın erişimine açılmamasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Raporlardaki 'gerileme' sözü giderek artıyor

Özdemir, “gerileme/ kötüleşme/ backsliding” kelimesinin 2013’de 0, 2014’de 1, 2015’de 5, 2016’da 14, 2018’de 24, 2019’da 29 ve son açıklanan 2020’de 26 kez geçtiğini söyledi. Özdemir, “Bu veri, on sekiz yıldır ülkeyi tek başına ve son iki yıldır da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yöneten bir iktidarın ülkemizi başta Kopenhag siyasi kriterleri olmak üzere üyelik müzakerelerinden, üyelik perspektifinden ve AB standartlarından uzaklaştırdığını açıkça ortaya koymaktadır. Raporun Türkçe çevirisinin yapılmamış ve yayınlanmamış olması, ciddi gerilemelere ilişkin tespit ve uyarıların yurttaşlarımızın erişiminden uzak tutulmak istendiği gibi bir iddiayı ortaya çıkmaktadır” dedi.

CHP’li Özdemir’in önergesinde yer alan sorular şöyle:

"-Türkiye 2020 Raporu’nun Türkçe çevirisi Bakanlığınızca yapılmış mıdır? Bugüne kadar yayınlanan 22 raporun 21’inin Türkçe çevirisi yapılmış ve kamuoyu ile paylaşılmışken, 2020 Raporu neden orijinal dil olan İngilizce olarak Bakanlığın İnternet sayfasına yüklenmiştir? Raporun Türkçe çevirisine tüm yurttaşlarımızın erişimine açılmamasının gerekçesi nedir?

-Türkiye 2019 Raporu’nun açıklandığı gün, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı tarafından uzun bir basın toplantısı düzenlenerek rapora ilişkin detaylı değerlendirmeler yapılmışken, Türkiye 2020 Raporu için benzer bir basın toplantısının düzenlenmemiş olmasının özel bir gerekçesi var mıdır? Varsa bu gerekçe nedir?

-Dışişleri Bakanlığı olarak, demokrasi, insan hakları ve hukuk alanında ciddi gerilemelerin yaşandığının kaydedildiği Türkiye 2020 Raporu’nun başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarca kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmış mıdır? Raporda yer alan önemli tespit, uyarı ve tavsiyeler konusunda somut adımların atılması gündeminizde midir?"

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