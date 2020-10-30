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Kardeşi açıkladı! Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninin detayları belli oldu

72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Tören pazar günü

Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, defin işlemlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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