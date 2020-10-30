Vahide Perçin kimdir kaç yaşında kızı ve eşi kimdir?

Vahide Perçin'in hayatı merak ediliyor. Bir süredir Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterine can veren oyuncu dizinin son bölümünde hünkar karakterinin vurulmasıyla birlikte gündeme geldi. Vahide Perçin kimdir? Vahide Perçin kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Vahide Perçin'in hayatı hakkında merak edilen her şey...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin gündem oldu. Dizinin son ölümünde Hünkar karakteri vurulunca herkes Vahide Perçin'in diziden ayrılacağını düşündü. Peki, Vahide Perçin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Vahide Perçin'in hayatı...

Vahide Perçin kimdir:

Vahide Perçin 1 Haziran 1965'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

Vahide Perçin kızı Alize...

Vahide Perçin, 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşir. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007 yılından 2010 yılına kadar Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı. Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.

Vahide Perçin eşi:

Vahide Perçin 1991'de AST oyuncusu Altan Gördüm ile evlendi ve eşinin soyadını aldı. 1994'te kızları Alize dünyaya geldi. 2013 yılında eşinden ayrıldı.

Vahide Perçin ne kanseri

2011'de meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü. Perçin'in sağlık durumu şimdi iyi diye biliniyor.

Vahide Perçin oynadığı tiyatro oyunları

Kadınlar, Filler ve Saireler: Yunus Emre Gümüş - BKM - 2016

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler : Éric-Emmanuel Schmitt - Oyun Atölyesi - (2007)

Olağanüstü Bir Gece : Jerome Chodorov - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Ayrılık : (Behiç Ak) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2000

Köse Dağın Köprüsü : Erol Aksoy - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1999

Barış : Aristopfones - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1998

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1997

Şeytan Örümceği : Erdogan Aytekin - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1996

Pazar Keyfi : G. Mitchelle - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

403.Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Yer Demir Gök Bakır : (Yaşar Kemal - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Fehmi Paşa Konağı : Turgut Özakman

Macbeth : William Shakespeare