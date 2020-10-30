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Bursa'da 80 yaşındaki babası koronavirüsten taburcu oldu kendisi öldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da koronavirüs baba ile oğlunu ayırdı. 80 yaşındaki baba koronavirüsten kurtulup taburcu olurken 60 yaşındaki oğlu hastalığa yenik düştü.

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İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi’nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek’in, 14 Ekim günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedavi altına alındı.

Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Osman Örnek ise, tedavi sonrası koronavirüsü yenerek, bu sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen baba Osman Örnek, oğlu Sabri Örnek’in ölümüyle büyük acı yaşadı.

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