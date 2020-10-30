Ümraniye'de kocasının kardeşiyle ilişki yaşayıp ona öldürttü! Mezar başında itiraf etti
ÜMRANİYE'de 41 yaşındaki adamın erkek kardeşi tarafından vurularak öldürülmesinin arkasından iğrenç detaylar ortaya çıktı. Katil kardeş, yıllardır yengesiyle ilişki yaşadıklarını anlatarak cinayeti birlikte planladıklarını söyledi. Kocası cezaevindeyken yasak ilişki yaşayan kadının ise mezar başında cinayeti itiraf ettiği görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan ailenin iddiasına göre ikili ilişkilerinden çocuk bile aldırmış.
Olay, Cemil Meriç Mahallesi'nde 20 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akman (41), kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ecevit Akman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlişkiye girip kayıt altına almış: Cezaevine görüşe giden ailesine cinayeti anlatan Ecevit Akman’ın, alkollü iken, yengesiyle ilişkiye girdiğini, onun da bunu gizlice videoya çekerek, ağabeyine izletmekle tehdit ettiğini ileri sürerek, "Ben de ağabeyimi öldürdüm" dediği öğrenildi.
"Kocamı ortadan kaldırmak için Ecevit ile plan yapsak da.."
Olay mezar başında gizlice kaydedilen görüntülerle aydınlandı. Görüntülerin öldürülen Hasan Akman'ın yeğeni tarafından gizlice cep telefonu kamerasına kaydedildiği iddia edildi. Görüntüler üzerine savcılıkta ifadesi alınan A. Akman, vicdan azabı çektiğini belirterek, “Her ne kadar başta kocamı ortadan kaldırmak için Ecevit ile plan yapsak da olay günü öldürmemesini söyledim" dediği öğrenildi.
"Yaklaşık 2 yıldır Ecevit ile ilişki yaşıyorduk"
Cinayet itiraf görüntülerinin ardından cumhuriyet savcısına da ifade veren A. Akman'ın, "Çok pişmanım. Ecevit ile olan ilişkimizi de ailesine anlattım. Yaklaşık 2 yıldır Ecevit ile ilişki yaşıyorduk. Eşim cezaevinden çıkıp eve döndüğünde Ecevit ile olan ilişkimden pişmanlık duydum. Bunu Ecevit'e anlatınca, Hasan'ı öldüreceğini söyledi." şeklinde konuştuğu öğrenildi.