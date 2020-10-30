Ümraniye'de kocasının kardeşiyle ilişki yaşayıp ona öldürttü! Mezar başında itiraf etti

"Kocamı ortadan kaldırmak için Ecevit ile plan yapsak da.."

Olay mezar başında gizlice kaydedilen görüntülerle aydınlandı. Görüntülerin öldürülen Hasan Akman'ın yeğeni tarafından gizlice cep telefonu kamerasına kaydedildiği iddia edildi. Görüntüler üzerine savcılıkta ifadesi alınan A. Akman, vicdan azabı çektiğini belirterek, “Her ne kadar başta kocamı ortadan kaldırmak için Ecevit ile plan yapsak da olay günü öldürmemesini söyledim" dediği öğrenildi.