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15 yıl önce ödemediği borcunu mektup yoluyla ödedi

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de, 15 yıl önce aldığı tütün fidelerinin bir kısmının tutmadığı bahanesiyle parasını eksik ödeyen müşteri, 15 yıl sonra vicdanı rahat etmeyince ödemediği parayı bir mektupla satıcıya gönderdi.

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Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi'nde 15 yıl önce Recep Erdin ve eşi Fatma Erdin tütün fideleri yetiştiriyorlardı. Yetiştirdikleri fidelerle geçimini sağlayan çift fideleri bir vatandaşa sattı.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra fidelerin bir kısmının tutmadığını bahane eden müşteri, paranın 15 yıl önceki değeri olan yaklaşık on milyonunu ödemedi. Aradan geçen 15 yıl zaman sonra fideleri satın alan kişinin eşi, bir vatandaş vasıtasıyla vicdanın rahat etmediğini mektupla dile getirerek 500 TL’yi Erdin çiftine gönderip haklarını helal etmelerini istedi.

Gelen mektup sonrası hiçbir zaman haklarını haram etmediklerini belirten Fatma Erdin, “15 yıl önce biz dedenle suladık, ilaç attık, büyüttük ve 10 TL’miz kalmıştı. Demek ki 10 TL’yi 500 TL olarak göndermiş. Biz zaten o zamanda hakkımızı helal etmiştik. Çok sağ olsun ve Allah razı olsun. Çok dürüst insanlarda varmış. Allah’ım iyi insanlarla buluştursun ve böyle insanlara Allah bereket versin” dedi.

Böyle bir olaya vesile olduğu için çok memnun olduğunu dile getirerek vatandaş, “Allah’ın izni ile böyle vatandaşlar olduğu sürece bizim ülkemizin sırtını kimse yere getiremez. Sağ olsunlar ve yengem de hakkını helal ediyor zaten” diye konuştu.

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