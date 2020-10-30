Avustralya'ya 'çok sayıda büyük doğa felaketine hazırlıklı olun' uyarısı

Avustralya'da 2019-2020 yaz mevsiminde yaşanan büyük orman yangınları ardından başlatılan doğal felaketlerle ilgili araştırma sonuçlandı.

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Hazırlanan raporda ülkenin önümüzdeki yıllarda giderek sayıları ve şiddetleri artan bir dizi doğal felakete hazır olması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Geçen yıl çıkan ve şimdiye kadar görülmemiş boyutlardaki yangınlarda en az 33 kişi yaşamını yitirmişti.

Doğal felaketlerle ilgili kapsamlı çalışma sonucunda hazırlanan raporda Avustralya hükümetine ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda 80 tavsiye sunuldu.

Bunlar arasında felaketler karşısında gösterilen ulusal çabaların, kullanılan araçların, iklim verilerinin geliştirilmesi de var.

Raporda yangınlara iklim değişikliği dolayısıyla ortaya çıkan sıra dışı koşulların sebep olduğu tekrarlanıyor ama gelecekte daha kötülerinin geleceği beklentisi ifade ediliyor.

Raporda ne gibi bulgular var?

Kraliyet Ulusal Felaket Hazırlıkları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda öncelikle küresel ısınmanın önümüzdeki yirmi yıl içinde devam etmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Komisyon, bundan böyle "Bileşik Felaketler" diye nitelediği, aynı anda ya da art arda meydana gelen çoklu doğal tehditlerin daha sık görüleceği uyarısında bulundu.

Bu nedenle de "Ulusal çapta ve etkide doğal felaketlere hazır olabilmek açısından, artık doğal tehditleri teker teker oluşturdukları riskler açısından değerlendirmek yeterli ya da doğru değil" denildi.

Buna karşılık raporda birbirini izleyen felaketlerin yol açtığı zararın, iyi hazırlanılırsa kısmen sınırlandırılabileceği kaydediliyor.

Avustralya'nın, düzeyi sera gazı salımları eğrisine bağlı olacak küresel ısınmanın bundan sonra yol açabileceği doğa olayları karşısında "güçlü uyum önlemleri" alması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Avustralya'nın yangınlar karşısında ulusal düzeyde attığı adımları değerlendiren komisyon, federal hükümete, felaketlere daha erken müdahale etmesi gerektiğini bildirdi.

Tavsiyeler arasındaki bazı başlıklar şöyle:

Ulusal Olağanüstü Hal ilanı yetkisi için yasal düzenlemelerin yapılması

İklim verilerini daha iyi izleyip bildirecek bir sistem kurulması

Yangınlara havadan müdahale ve tehlike alarmı konularına daha çok kaynak ayırılması

Ulusal düzeyde geçerli bir yangın tehlikesi derecelendirmesi ve hava kirliliği izleme sistemi geliştirilmesi