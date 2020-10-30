İzmir'de çok sayıda bina yıkıldı! Şiddetli deprem sonrası şok görüntüler
İZMİR'de 6,6 şiddetinde bir deprem oldu. AFAD'ın son dakika bilgisine göre; 4 kişi yaşamını kaybetti. Deprem sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı ve çok sayıda evin hasar gördüğü ortaya çıktı.
Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. AFAD'ın son dakika aktardığa göre; korkunç depremde 4 kişi hayatını kaybetti. 15 saniye süren deprem İstanbul'da bile hissedildi.
Çok sayıda bina çöktü
Şehirdeki şiddetli deprem sonrası çok sayıda bina çöktü. Enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışılıyor. AFAD'dan yapılan uyarıda, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.
Soyer, "20 bina yıkıldı" dedi
İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi." açıklamasını yaptı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.
İstanbul'da da hissedildi
16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.