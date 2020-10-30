İzmir'de çok sayıda bina yıkıldı! Şiddetli deprem sonrası şok görüntüler

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. AFAD'ın son dakika aktardığa göre; korkunç depremde 4 kişi hayatını kaybetti. 15 saniye süren deprem İstanbul'da bile hissedildi.