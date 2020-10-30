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Menemenspor'a Ankaraspor maçı öncesi şok: 13 pozitif vaka

İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da, 13 kişi Covid-19 pozitif çıktı. Vakalardan 7'sinin futbolcu olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.

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