İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den deprem açıklaması: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık

İZMİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.

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İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dikkat çeken açıklamada bulundu. Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

Bugün İzmir'de meydana gelen ve büyüklüğü 6,6 olan deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremle ilgili olarak açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor.

"20'ye yakın binanın yıkıldığı ihbarını aldık"

Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Yaşadığımız deprem sonrası Afet Merkezi'ne doğru yoldayım. Mevcut durumu anbean yerinde kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz iş başında" ifadelerini kullandı. CNN'in canlı yayınına bağlanan Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

"Enkaz altında vatandaşlarımız var"

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye doğru yola çıktıklarını bildirdi ve enkaz altında vatandaşların olduğu yönünde bilgi verdi.