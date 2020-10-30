BIST 1.106
DOLAR 8,37
EURO 9,78
ALTIN 506,94
HABER /  GÜNCEL

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den deprem açıklaması: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık

İZMİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.

Abone ol

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dikkat çeken açıklamada bulundu. Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

Bugün İzmir'de meydana gelen ve büyüklüğü 6,6 olan deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremle ilgili olarak açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor.

"20'ye yakın binanın yıkıldığı ihbarını aldık"

Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Yaşadığımız deprem sonrası Afet Merkezi'ne doğru yoldayım. Mevcut durumu anbean yerinde kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz iş başında" ifadelerini kullandı. CNN'in canlı yayınına bağlanan Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

"Enkaz altında vatandaşlarımız var"

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye doğru yola çıktıklarını bildirdi ve enkaz altında vatandaşların olduğu yönünde bilgi verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de 6.6'lık deprem! Uzmanlardan son dakika yorumları
Nihat Hatipoğlu'dan olay 'bira içen kızlar' açıklaması: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu 4 kişi hayatını kaybetti! İstanbul'da da hissedildi
İstanbul'da Amerikalı kadın mahalle sakinlerini isyan ettirdi: Buraya özellikle geliyor
Komşusunu darp etmişti! Şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi
İlham Aliyev: 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu! Açılış tarihini verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir depremi açıklaması
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni
Koronavirüste üçüncü sırada olan Brezilya'da Bolsonaro: Sokağa çıkma yasağı delilik
KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Cuma selası ve ezan arasında okunan dua hangisi
Yorumlar 3 yorum