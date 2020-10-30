İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen depremler ilgili ilk açıklamsında "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.