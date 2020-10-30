Koronavirüste üçüncü sırada olan Brezilya'da Bolsonaro: Sokağa çıkma yasağı delilik

Koronavirüs vaka sayıları ve ölümlerinde üçüncü sırada olan Brezilya'nın Devlet Başkanı Bolsonaro, yeniden sokağa çıkma yasağını 'delilik' olarak niteledi. Ayrıca Bolsonaro, Çin'in aşı adayına da tepki gösterdi.

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Dünya genelinde salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunan Brezilya'nın Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'un ikinci dalgasını kontrol altına almak için birçok ülkenin sokağa çıkma yasağı gibi önlemlere başvurmasının 'delilik' olduğunu söyledi.

Bolsonarao ayrıca, Sao Paulo eyaletinde klinik teste tabi tutulan Çin'in Kovid-19 aşı adayına da karşı sert dille karşı çıktı.

"Aşınızı satın alacak başka birini bulun"

Sao Paulo Valisi Joao Doria'ya seslenen Bolsonaro, "Heyecanını anlıyorum ama hiç kimse zorla bir aşı almayacak. Başka bir tane bul. Hükümet benim, para halkın, benim değil. Sizin aşınızı satın almayacağım. Aşınızı satın alacak başka birini bulun" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, geçen hafta Facebook hesabından yaptığı canlı yayında da, "Kovid-19'a karşı Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşı adayını satın almayacağız. Brezilya halkı hiç kimsenin kobayı olmayacak" demişti.

Vaka sayılarındaki yükseliş

Birçok Batı ülkesi ve Latin Amerika'nın bazı kesimlerinde Kovid-19 günlük vaka sayıları geçen haftalarda yükselişe geçmişti. ABD dışında birçok ülke yönetimi, salgını kontrol altına almak için daha katı önlemlere başvurmaya başlamıştı. İtalya ve Almanya'da yeni koronavirüs tedbirleri açıklanırken, Fransa ulusal karantina ilan etti, İspanya ise OHAL'i Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu.

Brezilya üçüncü sırada

Brezilya dünyada en çok vaka ve ölüm oranı olan üçüncü ülke. Ülkede bugüne kadar toplam 158,456 ölüm, 5,468,270 vaka bulunuyor. İlk sırada ise 8,984,432 vaka ile ABD var. ABD'yi 8,088,851 vaka ile Hindistan izliyor.

Temmuzun başında Kovid-19'a yakalanan Bolsonaro, temmuz sonuna doğru art arda yaptırdığı testlerin negatif çıkması üzerine hastalığı atlattığını açıklamıştı.