Manisa'da asırlık mezarda her yıl yaşanıyor! Sarı zambaklar her yeri kapladı

Kula, "Benim muhtarlığım zamanında burası iki kez yandı. Mezarlık içerisindeki palamut ağaçları yandı. Ama her yıl bu aylarda binlerce sarı zambak çiçeği açmaya devam ediyor. Bu mezarımızın ne zaman buraya yapıldığı belli değil. 150-200 yıllık olduğu söylenmekte." sözlerini kullandı.