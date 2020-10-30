Manisa'da asırlık mezarda her yıl yaşanıyor! Sarı zambaklar her yeri kapladı
MANİSA'daki asırlık mezarlıkta her yıl Ekim ayı gibi açan sarı zambaklar tüm mezarlığı kapladı.
Doğuşlar Mahallesinin asırlık mezarının yıllar önce palamut ağaçlarıyla kaplı olduğunu bu ağaçların aralarında yine sarı zambakların açmasıyla oluşan görüntü dikkat çekti.
Asırlık mezarın yıllar önce palamut ağaçlarıyla kaplı olduğunu bu ağaçların aralarında yine sarı zambakların açtığını belirten mahalle sakinlerinden eski muhtar Ahmet Kula, "Bizim mahallemiz çok eski bir yerleşim yeridir. Zamanla buradan vatandaşlarımızın çoğu ilçe merkezine göç etti. Bağları bahçeleri mahallemizde, sabahtan gelirler, çalışırlar, akşam olunca da Sarıgöl’e evlerine giderler." diye bilgi verdi.
Kula, "Benim muhtarlığım zamanında burası iki kez yandı. Mezarlık içerisindeki palamut ağaçları yandı. Ama her yıl bu aylarda binlerce sarı zambak çiçeği açmaya devam ediyor. Bu mezarımızın ne zaman buraya yapıldığı belli değil. 150-200 yıllık olduğu söylenmekte." sözlerini kullandı.
Eski muhtar, "Mezar taşlarının çoğu eski ve büyük bir kısmı da sadece taştan. Yeni mezarlarımız mermerden yapılıyor. Yetkililerden tek bir isteğimiz var o da mezarlığımızın etrafının duvar çevrilerek korunması." dedi.