Nihat Hatipoğlu'dan olay 'bira içen kızlar' açıklaması: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim

Bira içerken gördüğü genç kızlarla ilgili sözleri tartışma yaratan Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı yeni açıklamada, "Peki ne bekliyorlardı benden oradan geçerken: Gençler aferin. Devam edin. Bir de ben de sizinle beraber oturayım bari mi demeliydim?" görüşünü dile getirdi.

Abone ol

Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında sokakta bira içerken gördüğü genç kızlarla ilgili sözleri tartışma yaratan Nihat Hatipoğlu, ifadelerinin çarpıtıldığını söyleyip konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İşte Hatipoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması;

Bir kısım insan bir ilahiyatçının nasıl olur da bira içen gençlere hayret ettiğini yazdı. İlginç. Kur'an alkolün her türlüsünü yasaklıyor. İçkinin haram olduğunu bilmeyen yok. Başkasının hayatına karışmadan, müdahale etmeden, hakaret etmeden haram olan bir şeyden rahatsız olduğumuzu söylememiz ne zamandan beri yadırganır oldu!

"Her haramdan da rahatsız oluruz"

Bunu yapmazsak yadırganmalıyız. Biz kumardan da, kul hakkını yemekten de, zulmetmekten de, hasetten de, gıybetten de, faizden de, rüşvetten de, başkasının hakkını yemekten de, haksız kazançtan da, şirkten de, namaz kılınmamasından da ve benzeri her haramdan da rahatsız oluruz. Ve bunu ilk kez söylüyor da değiliz.

Peki ne bekliyorlardı benden oradan geçerken: Gençler aferin. Devam edin. Bir de ben de sizinle beraber oturayım bari mi demeliydim?

Hiçbir şey demeden ve hatta onları mahcup etmemek için oraya yoğunlaşmadan yanımdaki dostlara bakıp hızlı geçelim dedim. Yolumuza devam ettik.