Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu! Açılış tarihini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Abone ol

İnşaata ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Taksim Camii'nin ramazan ayına yetişmesi üzerine bilgi aldım" açıklaması yaptı.

Erdoğan, "AKM ile ilgili ise 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var." dedi.

"Altıncı ayın sonunda..."

"Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretleri ortaya koyuyor" diyen Erdoğan, "Altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Elektronik işlerde belki sarkma olabilir" ifadelerini kullandı.