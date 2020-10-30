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Eskişehir'de eşyalarını sokağa fırlatan kişi bu kez bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de 1 hafta önce mutfak tüpü gibi eşyaları evinin camından sokağa atan şahıs yeniden ortaya çıktı. Tramvayın önünü kesen şahıs ilginç anlar yaşattı.

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Olay, Arifiye mahallesi 2 Eylül caddesi üzerinde bulunan Çarşı tramvay durağının önünde öğlen saatlerinde yaşandı. E.A. isimli vatandaş, tramvayın durakta durmasının ardından yoluna atlayarak ellerini kaldırdı.

Daha sonra kollarını bağlayarak tramvayın önünde hareketsiz ve ciddi bir tavırla tramvayın hareket etmesini engelleyen, vatmanın suratına bakan E.A., garip görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Zabıta ekibiyle tartışıp olay yerinden uzaklaştı

Çevredeki vatandaşların bakışlarına ve seslenmelerine rağmen davranışını devam ettiren vatandaş, olay yerine gelen araçlarındaki zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle araçtan çıkmak için zabıtaların hamle yapması üzerine psikolojik problemleri olduğu bilinen vatandaş olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Bu sırada “sakin olun, sıkıntı yok” gibi sözler sarf eden E.A., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yürüyerek gözden kayboldu.

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