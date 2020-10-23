Eskişehir'de bunalım geçirdi evdeki eşyaları camdan attı! 'Babam gelsin' diye bağırdı
ESKİŞEHİR'de bunalım geçiren adam sokağı savaş alanına çevirdi. Evde eline geçirdiğini camdan aşağı atan adam 'babam gelsin!' diye bağırdı.
İstiklal mahallesi Esen sokakta ikamet eden E.A., öğle saatlerinde 3'üncü kattaki evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı.
110
Yaklaşık 1 saat süren olayda şahıs mutfak tüpünden çocuk bezine kadar bir çok eşyayı sokağa fırlatarak aşağıdaki vatandaşlar için tehlike oluşturdu.
210
Yanına kimsenin gelmesini istemeyen şahıs, "Babam gelsin!" diyerek bağırdı.
310
E.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle muhtarının ikna çabalarıyla evinden çıkarıldı.
410